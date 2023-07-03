СМИ: причиной взрыва «Титана» могли стать микротрещины

По его словам, при каждом погружении образовывались крошечные и незаметные трещины. В критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение.

Удлиненная конструкция батискафа и постоянные нагрузки, с которыми сталкивался корпус на протяжении многих лет, могли способствовать взрыву.

Как стало известно ранее, владеющая батискафом «Титан» компания продолжила продажу туров к обломкам «Титаника», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

