СМИ: причиной взрыва «Титана» могли стать микротрещины

Взрыв на батискафе «Титан» мог быть вызван крошечными трещинами в корпусе, сообщил The Independent доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс.

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По его словам, при каждом погружении образовывались крошечные и незаметные трещины. В критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение.

Удлиненная конструкция батискафа и постоянные нагрузки, с которыми сталкивался корпус на протяжении многих лет, могли способствовать взрыву.

Как стало известно ранее, владеющая батискафом «Титан» компания продолжила продажу туров к обломкам «Титаника», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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