СМИ: причиной взрыва «Титана» могли стать микротрещины
Взрыв на батискафе «Титан» мог быть вызван крошечными трещинами в корпусе, сообщил The Independent доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс.
По его словам, при каждом погружении образовывались крошечные и незаметные трещины. В критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение.
Удлиненная конструкция батискафа и постоянные нагрузки, с которыми сталкивался корпус на протяжении многих лет, могли способствовать взрыву.
Как стало известно ранее, владеющая батискафом «Титан» компания продолжила продажу туров к обломкам «Титаника», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: причиной взрыва «Титана» могли стать микротрещины
- СМИ: в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
- Медведев: Зерновая сделка должна быть расторгнута
- Во Франции родственница застреленного полицией подростка призвала прекратить беспорядки
- Аэропорт Волгограда проверяют после угрозы взрыва
- Москвичей предупредили о грозе в ночь на 3 июля
- СМИ: в подконтрольном Украине городе Запорожье произошел взрыв
- На севере Франции ввели комендантский час из-за беспорядков
- Шольц назвал Украину в годы СССР самостоятельным государством
- В Минске заявили о готовности стать площадкой для переговоров по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru