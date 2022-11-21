Стало известно, что Британия закупает российскую нефть через другие страны

По данным газеты, после начала российской спецоперации в британские порты прибыло как минимум 39 танкеров с российским сырьем на сумму более 200 миллионов фунтов стерлингов, хотя они «были классифицированы как импорт из других стран».

В общей сложности с марта «в десять портов Великобритании прибыло российской нефти на 778 миллионов фунтов стерлингов».

Эксперты полагают, что британские правила регистрации, а также практика перевозок груза с одного судна на другое могут затруднить введение санкций в отношении российской нефти, указывает издание.

23 ноября США и их союзники по «Большой семерке» намерены объявить о ценовом пределе для российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

