Стало известно, что Британия закупает российскую нефть через другие страны
Власти Великобритании продолжают закупать российскую нефть, при этом в документах странами-импортерами называются другие государства, сообщает Sunday Times.
По данным газеты, после начала российской спецоперации в британские порты прибыло как минимум 39 танкеров с российским сырьем на сумму более 200 миллионов фунтов стерлингов, хотя они «были классифицированы как импорт из других стран».
В общей сложности с марта «в десять портов Великобритании прибыло российской нефти на 778 миллионов фунтов стерлингов».
Эксперты полагают, что британские правила регистрации, а также практика перевозок груза с одного судна на другое могут затруднить введение санкций в отношении российской нефти, указывает издание.
23 ноября США и их союзники по «Большой семерке» намерены объявить о ценовом пределе для российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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