Стали известны детали нового пакета санкций ЕС против России

По их словам, Еврокомиссия готовит пакет новых ограничений, которые намерена обсудить с послами стран ЕС 23 сентября. Как ожидается, среди предлагаемых мер будет ограничение цен на нефть из РФ, расширение списка санкций против российских физических лиц, запрет на импорт российских бриллиантов и других предметов роскоши.

Санкции будут обсуждаться в связи с новыми высказываниями президента Путина. Также планируется, что будет рассмотрено дальнейшие возможности по поддержке Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

