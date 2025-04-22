Фон дер Ляйен заявила об очередях из стран для сотрудничества с ЕС
Страны встают в очередь, так как хотят работать с Евросоюзом, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Politico.
Она уточнила, что «условия непредсказуемой глобальной обстановки» толкают страны на сотрудничество с ЕС.
Так, по данным Politico, за последние недели фон дер Ляйен провела переговоры с лидерами Филиппин, Новой Зеландии, Малайзии, Индии, Исландии, Канады и ОАЭ, которые хотели сотрудничества с сильным и надежным партнером.
Ранее стало известно, что почти половина жителей Канады захотела вступить в Европейский союз, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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