США заявили об уничтожении тела главаря ИГ

28 октября 201921:42

Генерал армии США Марк Милли заявил об уничтожении Соединенными штатами тела главаря террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Его останки были уничтожены должным образом", - цитирует Милли агентство.

Американский генерал также заявил об изъятии неких материалов и задержании двух человек в ходе спецоперации, но не привел подробности, отмечает агентство.

О ликвидации главаря ИГ стало известно 27 октября. Президент США Дональд Трамп допустил, что даст разрешение на обнародование части видеоматериала, снятого во время спецоперации по уничтожению аль-Багдади.


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ФОТО: pixabay.com
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