США заявили об уничтожении тела главаря ИГ

"Его останки были уничтожены должным образом", - цитирует Милли агентство.



Американский генерал также заявил об изъятии неких материалов и задержании двух человек в ходе спецоперации, но не привел подробности, отмечает агентство.

О ликвидации главаря ИГ стало известно 27 октября. Президент США Дональд Трамп допустил, что даст разрешение на обнародование части видеоматериала, снятого во время спецоперации по уничтожению аль-Багдади.



