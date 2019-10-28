США заявили об уничтожении тела главаря ИГ
Генерал армии США Марк Милли заявил об уничтожении Соединенными штатами тела главаря террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает РИА Новости.
"Его останки были уничтожены должным образом", - цитирует Милли агентство.
Американский генерал также заявил об изъятии неких материалов и задержании двух человек в ходе спецоперации, но не привел подробности, отмечает агентство.
О ликвидации главаря ИГ стало известно 27 октября. Президент США Дональд Трамп допустил, что даст разрешение на обнародование части видеоматериала, снятого во время спецоперации по уничтожению аль-Багдади.
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