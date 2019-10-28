Трамп пообещал показать часть видео ликвидации аль-Багдади

28 октября 201916:59

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп допустил, что даст разрешение на обнародование части видеоматериала, снятого во время спецоперации по ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство», запрещённой в России, Абу Бакра аль-Багдади.

Глава Белого дома снова высказал удовлетворением успешным выполнением спецоперации. «Замечательные выходные, мы поймали человека, которого уже давно следовало схватить», — цитирует RT американского лидера.

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О ликвидации аль-Багдади на северо-востоке Сирии Трамп объявил накануне. Как утверждает президент США один из наиболее разыскиваемых главарей террористов свёл счёты с жизнью, когда понял, что попал в ловушку, устроенную американским спецназом.

Как подчеркнули в Москве, если информация окончательно подтвердится, речь можно вести о серьёзном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом.

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