Трамп пообещал показать часть видео ликвидации аль-Багдади
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп допустил, что даст разрешение на обнародование части видеоматериала, снятого во время спецоперации по ликвидации лидера террористической группировки «Исламское государство», запрещённой в России, Абу Бакра аль-Багдади.
Глава Белого дома снова высказал удовлетворением успешным выполнением спецоперации. «Замечательные выходные, мы поймали человека, которого уже давно следовало схватить», — цитирует RT американского лидера.
О ликвидации аль-Багдади на северо-востоке Сирии Трамп объявил накануне. Как утверждает президент США один из наиболее разыскиваемых главарей террористов свёл счёты с жизнью, когда понял, что попал в ловушку, устроенную американским спецназом.
Как подчеркнули в Москве, если информация окончательно подтвердится, речь можно вести о серьёзном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом.
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