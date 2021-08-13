США заявили о беспрецедентном числе мигрантов на границе с Мексикой

Беспрецедентное количество иммигрантов из Мексики пытаются пересечь американскую границу. Об этом сообщил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, передает «Интерфакс».

По его словам, пандемия обострила ситуацию на границе, на сегодняшний день это один из самых сложных вызовов для страны.

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При этом министр отметил, что к росту числа мигрантов приводит бедность, насилие и коррупция на их родине.

Погранслужбы США сообщали, что за июль было зафиксировано более 200 тысяч незаконных попыток пересечь южную американскую границу.

Ранее в МИД Латвии заявили, что ситуация с нелегальными мигрантами, направляющимися в страну со стороны Белоруссии, не стала спокойнее. По данным МИД, группы мигрантов до сих находятся вблизи границе. Отмечается, что на месте ведется работа по сдерживанию потока, что предполагает «очень тяжелую физическую работу».

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ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:ГраницаМексикаСоединенные Штаты Америки
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