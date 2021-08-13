США заявили о беспрецедентном числе мигрантов на границе с Мексикой

При этом министр отметил, что к росту числа мигрантов приводит бедность, насилие и коррупция на их родине.

Погранслужбы США сообщали, что за июль было зафиксировано более 200 тысяч незаконных попыток пересечь южную американскую границу.

Ранее в МИД Латвии заявили, что ситуация с нелегальными мигрантами, направляющимися в страну со стороны Белоруссии, не стала спокойнее. По данным МИД, группы мигрантов до сих находятся вблизи границе. Отмечается, что на месте ведется работа по сдерживанию потока, что предполагает «очень тяжелую физическую работу».

