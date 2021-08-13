В Латвии заявили, что ситуация с мигрантами со стороны Белоруссии не стала спокойнее

В МИД Латвии заявили, что ситуация с нелегальными мигрантами, направляющимися в страну со стороны Белоруссии, не стала спокойнее. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным МИД, группы мигрантов до сих находятся вблизи границе. Отмечается, что на месте ведется работа по сдерживанию потока, что предполагает «очень тяжелую физическую работу».

Согласно информации латвийского МВД, с 1 июня по 11 августа было задержано 380 нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, их разместили в центрах для беженцев. Латвия 10 августа из-за почти заполненных центров размещения беженцев объявила режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Белоруссией.

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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:ЛатвияБелоруссия
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