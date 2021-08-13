В Латвии заявили, что ситуация с мигрантами со стороны Белоруссии не стала спокойнее

По данным МИД, группы мигрантов до сих находятся вблизи границе. Отмечается, что на месте ведется работа по сдерживанию потока, что предполагает «очень тяжелую физическую работу».

Согласно информации латвийского МВД, с 1 июня по 11 августа было задержано 380 нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, их разместили в центрах для беженцев. Латвия 10 августа из-за почти заполненных центров размещения беженцев объявила режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Белоруссией.

