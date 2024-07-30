США запретят ВСУ наносить удары вглубь России американским оружием

Отмечается, что то же самое будет касаться и иного поставленного вооружения — атаковать российские территории американским оружием можно будет «лишь в случае ответных ударов».

По данным издания, планируется вооружать истребители высокоточными комплектами наведения для бомб, ракетами AGM-88 HARM класса «воздух — земля», бомбами малого диаметра и ракетами класса «воздух — воздух» AMRAAM и AIM-9X

Ранее сообщалось, что истребители F-16, которые в ближайшее время должны попасть на территорию Украины, не помогут ВСУ из-за превосходства российской армии.

