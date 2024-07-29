Пентагон: объем военной поддержки Украины превысил $56,1 млрд
За время президентства Джо Байдена общий объем военной помощи, предоставленной Украине Соединенными Штатами, превысил $56,1 млрд. Об этом заявили в Пентагоне.
В сообщении американского оборонного ведомства уточняется, что в начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года объем помощи Украине превысил $55,4 млрд.
В понедельник Пентагон объявил, что США направят Украине $1,5 млрд из фонда поддержки, а также предоставят оружие на сумму $200 млн в рамках президентских полномочий.
Россия утверждает, что поставки оружия Украине усугубляют конфликт и вовлекают НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузовики с вооружением для Украины станут законной целью для России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru