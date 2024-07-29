Пентагон: объем военной поддержки Украины превысил $56,1 млрд

В понедельник Пентагон объявил, что США направят Украине $1,5 млрд из фонда поддержки, а также предоставят оружие на сумму $200 млн в рамках президентских полномочий.

Россия утверждает, что поставки оружия Украине усугубляют конфликт и вовлекают НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые грузовики с вооружением для Украины станут законной целью для России, передает «Радиоточка НСН».