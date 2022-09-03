Китай осудил планы США по продаже оружия Тайваню и пообещал принять меры

Китай примет «законные и необходимые» ответные меры на фоне решения США продать Тайваню вооружения на сумму почти $1,1 млрд. Об этом заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что Госдеп одобрил возможную сделку по продаже вооружений Тайваню. Речь идет о 60 противокорабельных ракетах AGM-84K Harpoon Block II, 100 ракетах «воздух-воздух» AIM-9X Block II Sidewinder и о продлении контракта по радиолокационным станциям.

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«Китай настоятельно призывает американскую сторону выполнить свои обязательства, строго соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, прекратить продажу оружия Тайваню и военные контакты с ним, чтобы это не привело к еще большему ущербу для отношений США и КНР, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе», — подчеркнул Лю Пэнъюй.

Как отметил дипломат, Тайвань — неотъемлемая часть Китая, а США поставками вооружений на остров вмешиваются во внутренние дела Пекина, подрывают его суверенитет и интересы безопасности. Лю Пэнъюй указал, что действия Вашингтона противоречат международному праву, «посылают неверные сигналы сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня"», угрожают китайско-американским отношениям и стабильности в Тайваньском проливе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТайваньСШАКитай
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