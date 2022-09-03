Китай осудил планы США по продаже оружия Тайваню и пообещал принять меры

Китай примет «законные и необходимые» ответные меры на фоне решения США продать Тайваню вооружения на сумму почти $1,1 млрд. Об этом заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что Госдеп одобрил возможную сделку по продаже вооружений Тайваню. Речь идет о 60 противокорабельных ракетах AGM-84K Harpoon Block II, 100 ракетах «воздух-воздух» AIM-9X Block II Sidewinder и о продлении контракта по радиолокационным станциям.