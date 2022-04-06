США выделят Украине дополнительную военную помощь на $100 млн

Американский президент Джо Байден распорядился выделить дополнительную военную помощь властям Украины на сумму $100 млн, следует из меморандума на сайте Белого дома.

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Речь идет о помощи, которая будет включать в себя оборонные средства и услуги, а также обучение и тренировки.

Напомним, группа американских конгрессменов на фоне рекордных по объему поставок военной помощи Украине призвала главу государства Джо Байдена направить этой стране еще больше вооружений.

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ФОТО: РИА Новости
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