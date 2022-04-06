Пентагон: США продолжили обучение украинских военных с американским оружием
Власти США продолжают обучение военных Украины обращению с передаваемым оружием, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина.
«Конечно, они должны пройти подготовку. И мы это делаем», — сказал руководитель Миноболроны.
По словам председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, подготовка проходит в США «прямо сейчас».
Напомним, группа американских конгрессменов на фоне рекордных по объему поставок военной помощи Украине призвала главу государства Джо Байдена направить этой стране еще больше вооружений.
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