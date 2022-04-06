Пентагон: США продолжили обучение украинских военных с американским оружием

Власти США продолжают обучение военных Украины обращению с передаваемым оружием, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина.

НАТО продолжит поставлять оружие Киеву

«Конечно, они должны пройти подготовку. И мы это делаем», — сказал руководитель Миноболроны.

По словам председателя объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, подготовка проходит в США «прямо сейчас».

Напомним, группа американских конгрессменов на фоне рекордных по объему поставок военной помощи Украине призвала главу государства Джо Байдена направить этой стране еще больше вооружений.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:ПентагонУкраина
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