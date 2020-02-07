Власти США выделят Китаю $100 млн на борьбу с коронавирусом. Соответствующее заявление сделал глава Госдепа США Майк Помпео в своем аккаунте в Twitter.

«С гордостью объявляю о выделении дополнительных $ 100 млн из существующих фондов для поддержки Китая в борьбе с коронавирусом», - написал он в публикации.



