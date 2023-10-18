США выделят $100 млн помощи для Газы и Западного берега Иордана

По словам политика, средства помогут более чем 1 млн палестинцев, вынужденных покинуть свои дома, «в том числе помогут с экстренной ситуацией в Газе».

Также Байден рассказал, что США взаимодействуют с мировыми гуманитарными организациями для помощи нуждающимся. Вашингтон призывает международное сообщество обеспечить доступ в больницы сотрудникам Красного Креста и открыть проезды для перевозки гумпомощи.

Ранее в ООН призвали собрать около $294 млн долларов для помощи палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу Иордана, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

