США выделят $100 млн помощи для Газы и Западного берега Иордана

США выделят $100 млн на гуманитарную помощь для сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает РИА Новости.

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По словам политика, средства помогут более чем 1 млн палестинцев, вынужденных покинуть свои дома, «в том числе помогут с экстренной ситуацией в Газе».

Также Байден рассказал, что США взаимодействуют с мировыми гуманитарными организациями для помощи нуждающимся. Вашингтон призывает международное сообщество обеспечить доступ в больницы сотрудникам Красного Креста и открыть проезды для перевозки гумпомощи.

Ранее в ООН призвали собрать около $294 млн долларов для помощи палестинцам в секторе Газа и на Западном берегу Иордана, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сектор ГазаГуманитарная ПомощьСШАДжо Байден

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