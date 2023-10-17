NYT: Израиль попросил у США $10 млрд чрезвычайной помощи
Израиль запросил у США чрезвычайную помощь на сумму $10 млрд на фоне обострения конфликта с Палестиной. Об этом пишет The New York Times.
Газета ссылается на данные от трех чиновников. Законодатели Соединенных Штатов занимаются разработкой пакета помощи Израилю и Украине, пишет RT.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает заявки Израиля на дополнительную военную помощь для операции в секторе Газа. Президент США Джо Байден, который посетит Израиль 18 октября, рассчитывает услышать о нуждах государства для формирования своего запроса к американскому конгрессу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru