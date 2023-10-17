NYT: Израиль попросил у США $10 млрд чрезвычайной помощи

Почти 8 млн вопросов по содержанию домов, дворов, дорог решено через портал «Наш город» Проекты поддержки бизнеса в Московской области обеспечивают приток новых инвесторов На востоке Москвы сгорел автосервис на площади 750 кв.м Известный виолончелист Александр Готгельф умер во время урока Город выставил на торги 17 машино-мест в Можайском районе Высокотехнологичная рентген-операционная открылась в Первой градской больнице