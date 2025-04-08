Бельгия передаст Украине миллиард евро и два F-16
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что его страна готова выделять Украине €1 млрд ежегодно, сообщает «УНИАН».
Бельгийский премьер прибыл с визитом в Киев и объявил о пакете помощи для Украины. Во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, он пообещал передать украинской армии два самолета F-16 в 2026 году и выделить €1 млрд.
Также стало известно, что три бельгийские оружейные корпорации подписали соглашения с Украиной. Названия компаний и суть сделок остается в секрете, утверждают бельгийские СМИ.
Ранее Белый дом распорядился о прекращении технической поддержки истребителей F-16 производства США, переданных Вооруженным силам Украины
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