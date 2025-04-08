Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что его страна готова выделять Украине €1 млрд ежегодно, сообщает «УНИАН».

Бельгийский премьер прибыл с визитом в Киев и объявил о пакете помощи для Украины. Во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, он пообещал передать украинской армии два самолета F-16 в 2026 году и выделить €1 млрд.

Также стало известно, что три бельгийские оружейные корпорации подписали соглашения с Украиной. Названия компаний и суть сделок остается в секрете, утверждают бельгийские СМИ.

Ранее Белый дом распорядился о прекращении технической поддержки истребителей F-16 производства США, переданных Вооруженным силам Украины

