США ввели санкции против российской компании из-за КНДР
28 марта 202400:01
Американские власти внесли в санкционные списки, касающиеся Северной Кореи, компанию «Алис» из России, сообщает ТАСС.
США обвиняют российскую фирму в нарушении санкций Вашингтона против структур КНДР.
Также США ввели ограничительные меры против компании Pioneer Bencont Star Real Estate из ОАЭ.
Кроме того, под санкции попали шесть физических лиц, в том числе двое граждан КНДР, которые якобы находятся в России.
Ранее США внесли россиянина и компанию из России в санкционные списки по Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru