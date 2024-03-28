США ввели санкции против российской компании из-за КНДР

США обвиняют российскую фирму в нарушении санкций Вашингтона против структур КНДР.

Также США ввели ограничительные меры против компании Pioneer Bencont Star Real Estate из ОАЭ.

Кроме того, под санкции попали шесть физических лиц, в том числе двое граждан КНДР, которые якобы находятся в России.

Ранее США внесли россиянина и компанию из России в санкционные списки по Сирии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

