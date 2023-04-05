США ввели санкции против грузинских судей

США ввели санкции против четырех членов Высшего совета юстиции Грузии, сообщает Reuters.

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Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Иракли Шенгелия и Валериана Церцвадзе американские власти обвиняют в коррупции. Им запрещен въезд на территорию Штатов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что судьи злоупотребляли своими полномочиями на должностях председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии.

Ранее Михаил Саакашвили обвинил в его отравлении российских агентов, которые, по его мнению, сейчас находятся среди грузинских спецслужб, сообщает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СанкцииБелый Дом

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