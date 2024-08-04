Медведев: Выданные за границу в результате обмена россияне являются предателями

Россияне, которые в рамках обмена заключенными между Россией и странами Запада уехали за границу, являются предателями. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что Москва отдала представителям западных государств иностранцев, которые совершили уголовные преступления, в том числе связанные со шпионажем.

«А вторая часть — граждане России, которые поставили своей жизненной целью разрушение своей собственной страны. Они предатели. Если не в правовом, то, во всяком случае, в нравственном смысле слова», - заявил политик.