Медведев: Выданные за границу в результате обмена россияне являются предателями
Россияне, которые в рамках обмена заключенными между Россией и странами Запада уехали за границу, являются предателями. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что Москва отдала представителям западных государств иностранцев, которые совершили уголовные преступления, в том числе связанные со шпионажем.
«А вторая часть — граждане России, которые поставили своей жизненной целью разрушение своей собственной страны. Они предатели. Если не в правовом, то, во всяком случае, в нравственном смысле слова», - заявил политик.
По мнению Медведева, выданные на Запад россияне являются угрозой «существованию России».
Накануне в результате крупного обмена заключенными между Россией и западными странами на родину вернулись восемь россиян. Так, в РФ из Германии прибыл Вадим Красиков, из Польши — Павел Рубцов, из Словении — Артем и Анна Дульцевы, из Норвегии — Михаил Микушин, из США — Владислав Клюшин, Вадим Конощенок и Роман Селезнев. У трапа самолета их встретил лично президент Владимир Путин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru