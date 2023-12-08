США втрое нарастили закупки российского урана

Отмечается, что стоимость приобретенного урана составила $62,8 млн. Данная партия стала второй по размеру за всю историю поставок урана между Москвой и Вашингтоном. Более крупная партия была закуплена только в июне текущего года.

Всего объем закупок урана США в октябре составил порядка 176 т на сумму $300 млн. Самую большая партию Вашингтон приобрел у Великобритании — 98,3 т ($177,4 млн), хотя в сентябре не закупал его у Лондона вовсе. Вместе с тем после семимесячного перерыва был возобновлен импорт китайского урана в США (25,4 т), а поставки из Нидерландов сократились сразу в семь раз (8,9 т).

Ранее в «Росатоме» заявили, что Россия была вынуждена приостановить поставки Урана по морю в США из-за отсутствия страхового покрытия. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

