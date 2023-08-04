Эрдоган назвал возмездием прекращение поставок урана из Нигера во Францию

Он напомнил о деяниях европейской страны в Алжире, Руанде и Мали, и добавил, что африканцы «хорошо знают» поведение Франции.

«Теперь же поставки золота и урана во Францию полностью приостановлены. Это воздаяние им за годы жестокости в отношении этих стран», - сказал Эрдоган.

При этом он отметил, что Турция, несмотря на прекращение поставок, рассчитывает на поддержание дружеских отношений с африканскими странами.

Депутат Алексей Чепа в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал отчаянием призыв свергнутого президента Нигера Базума к США.

