Эрдоган назвал возмездием прекращение поставок урана из Нигера во Францию
4 августа 202316:48
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал возмездием отношение Нигера к Франции. Слова политика приводит РИА Новости.
Он напомнил о деяниях европейской страны в Алжире, Руанде и Мали, и добавил, что африканцы «хорошо знают» поведение Франции.
«Теперь же поставки золота и урана во Францию полностью приостановлены. Это воздаяние им за годы жестокости в отношении этих стран», - сказал Эрдоган.
При этом он отметил, что Турция, несмотря на прекращение поставок, рассчитывает на поддержание дружеских отношений с африканскими странами.
Депутат Алексей Чепа в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал отчаянием призыв свергнутого президента Нигера Базума к США.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru