СМИ: В США из магазинов исчезли куриные яйца
В США из магазинов исчезли куриные яйца, сообщает CBS News.
По данным телеканала, это связано с эпидемией птичьего гриппа, который продолжает уничтожать птицеводческие фермы. На этом фоне цены на яйца в стране могут вырасти еще больше. Сообщается об ограничениях на покупку яиц.
Так, в штате Массачусетс сеть магазинов Market Basket просит покупателей ограничить количество покупок двумя коробками на семью. Житель Лас-Вегаса рассказал, что в местном продуктовом магазине обнаружил пустые полки.
В декабре 2024 года средняя стоимость дюжины яиц составила 4,15 доллара, что на 60% больше, чем в 2023 году, и на 160% больше, чем в 2019 году.
Крупным производителям в России не разрешат поднять цены на яйца, чтобы не повторить предновогоднего ажиотажа, который случился на рынке в 2023 году, заявил НСН экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод.
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