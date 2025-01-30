СМИ: В США из магазинов исчезли куриные яйца

По данным телеканала, это связано с эпидемией птичьего гриппа, который продолжает уничтожать птицеводческие фермы. На этом фоне цены на яйца в стране могут вырасти еще больше. Сообщается об ограничениях на покупку яиц.

Так, в штате Массачусетс сеть магазинов Market Basket просит покупателей ограничить количество покупок двумя коробками на семью. Житель Лас-Вегаса рассказал, что в местном продуктовом магазине обнаружил пустые полки.

В декабре 2024 года средняя стоимость дюжины яиц составила 4,15 доллара, что на 60% больше, чем в 2023 году, и на 160% больше, чем в 2019 году.

Крупным производителям в России не разрешат поднять цены на яйца, чтобы не повторить предновогоднего ажиотажа, который случился на рынке в 2023 году, заявил НСН экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод.

