США впервые за 10 лет провели секретные переговоры с Кубой

Состоялось несколько встреч, в том числе с внуком лидера республики Рауля Кастро Раулем Гильермо Родригесом Кастро. США заявили, что «кубинская экономика находится в свободном падении», и призвали руководство страны воспользоваться ограниченным «окном возможностей», чтобы провести реформы при поддержке США. Если этого не случится, то «ситуация необратимо ухудшится».

Американские дипломаты также потребовали освобождения политзаключенных и выплаты компенсации гражданам и корпорациям США, чьи активы и имущество были конфискованы после революции 1959 года. В обмен на это американцы предложили обсудить снятие торгового эмбарго и предоставить доступ к спутниковой связи Starlink.

Это первые за 10 лет переговоры между США и Кубой. В последний раз стороны общались во время визита на остров американского президента Барака Обамы в 2016 году.

Ранее Госсекретарь США Марко Рубио назвал недостоверными сведения о том, что Вашингтон хочет отстранить от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

