США увязали новый пакет антироссийских санкций со смертью Навального
Американские власти намерены объявить 23 февраля о крупном пакете санкций против Москвы в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов), сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Джона Кирби.
«Пакет привлечет Россию к ответственности за то, что случилось с Навальным», – заявил он.
Также новые ограничительные меры будут связаны с годовщиной специальной военной операции.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты введут санкции против элементов российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и источников доходов экономики РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- США увязали новый пакет антироссийских санкций со смертью Навального
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru