США увязали новый пакет антироссийских санкций со смертью Навального

«Пакет привлечет Россию к ответственности за то, что случилось с Навальным», – заявил он.

Также новые ограничительные меры будут связаны с годовщиной специальной военной операции.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты введут санкции против элементов российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и источников доходов экономики РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

