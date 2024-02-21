США увязали новый пакет антироссийских санкций со смертью Навального

Американские власти намерены объявить 23 февраля о крупном пакете санкций против Москвы в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в списки террористов и экстремистов), сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Джона Кирби.

США анонсировали новые санкции против России 23 февраля

«Пакет привлечет Россию к ответственности за то, что случилось с Навальным», – заявил он.

Также новые ограничительные меры будут связаны с годовщиной специальной военной операции.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты введут санкции против элементов российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и источников доходов экономики РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:СШАСанкции Против РоссииАлексей Навальный

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