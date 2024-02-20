США анонсировали новые санкции против России 23 февраля
Соединенные Штаты введут против России санкции из-за смерти Алексея Навального (внесен в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму), говорится в заявлении Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.
В администрации США заявили, что очередной пакет санкций планируется ввести в действие в пятницу, 23 февраля.
Накануне Байден допустил, что США введут против РФ дополнительные санкции в связи со смертью Навального. Он отметил, что возмущен смертью политика.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявления Запада относительно смерти Навального абсолютно недопустимыми. Он напомнил, что заключения судмедэкспертов еще нет.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель предложил присвоить режиму санкций за нарушение прав человека имя Навального, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru