США укажут требования для въезда привитых «Спутником V»

«Я отправлю вас к Центру по контролю и профилактике заболеваний. Как вы знаете, у нас будет обновление, ближе к ноябрю будет обзор», - передает слова пресс-секретаря РИА Новости.

При этом однозначного ответа о том, будет ли вакцинация российской вакциной приниматься для въезда в США, Псаки не ответила. Ранее США обещали ввести обязательное требование о вакцинации для всех прибывающих в страну.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в субботу 2 октября поднял вопрос мирового признания вакцин из России на встрече в Женеве с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом. В ходе переговоров они обсудили процедуру рассмотрения заявки на включение «Спутника V» в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для борьбы с коронавирусом.

