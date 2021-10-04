США укажут требования для въезда привитых «Спутником V»

Центр по контролю и профилактике заболеваний США к началу ноября подготовит разъяснения, будет ли вакцинация российским препаратом «Спутник V» являться основанием для въезда в США. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Я отправлю вас к Центру по контролю и профилактике заболеваний. Как вы знаете, у нас будет обновление, ближе к ноябрю будет обзор», - передает слова пресс-секретаря РИА Новости.

При этом однозначного ответа о том, будет ли вакцинация российской вакциной приниматься для въезда в США, Псаки не ответила. Ранее США обещали ввести обязательное требование о вакцинации для всех прибывающих в страну.

Глава Минздрава Михаил Мурашко в субботу 2 октября поднял вопрос мирового признания вакцин из России на встрече в Женеве с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом. В ходе переговоров они обсудили процедуру рассмотрения заявки на включение «Спутника V» в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для борьбы с коронавирусом.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Спутник VВакцинаСША
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