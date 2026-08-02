При взрывах на складах боеприпасов уничтожен отряд элитного подразделения ВСУ

В результате взрыва на складах боеприпасов сил специальных операций Украины в Хмельницкой области погибли как минимум 20 боевиков элитного подразделения ВСУ, сообщает РИА Новости.

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Перемещение боеприпасов отслеживалось несколько дней. Детонация произошла на следующий день после их размещения в промышленном помещении. Прибывшие из Киева сотрудники службы внутренней безопасности задержали руководителя местного управления службы безопасности Украины Алексея Прокопенко.

Ранее ВСУ направили элитную бригаду к границе Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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