Заведено дело после столкновения трамваев в Улан-Удэ
2 августа 202601:32
Денис Постольский
Уголовное дело заведено после лобового столкновения трамваев в Улан-Удэ, сообщает региональное СУСК РФ.
На перекрестке улиц Гагарина и Проспекта 50-летия Октября столкнулись два трамвая. Предварительная причина - технический сбой в работе стрелочного перевода на путях. Пострадали 10 человек, среди которых двое детей.
На место выехала следственная группа, устанавливается полная картина произошедшего.
Ранее в Берлине в ДТП с трамваем пострадали 20 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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