Заведено дело после столкновения трамваев в Улан-Удэ

Уголовное дело заведено после лобового столкновения трамваев в Улан-Удэ, сообщает региональное СУСК РФ.

В Петербурге трамвай столкнулся с автомобилем

На перекрестке улиц Гагарина и Проспекта 50-летия Октября столкнулись два трамвая. Предварительная причина - технический сбой в работе стрелочного перевода на путях. Пострадали 10 человек, среди которых двое детей.

На место выехала следственная группа, устанавливается полная картина произошедшего.

Ранее в Берлине в ДТП с трамваем пострадали 20 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

Фото: t.me/cityCherepovets
ТЕГИ:ДТПТрамваи

Горячие новости

Все новости

партнеры