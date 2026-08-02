Заведено дело после столкновения трамваев в Улан-Удэ

На перекрестке улиц Гагарина и Проспекта 50-летия Октября столкнулись два трамвая. Предварительная причина - технический сбой в работе стрелочного перевода на путях. Пострадали 10 человек, среди которых двое детей.

На место выехала следственная группа, устанавливается полная картина произошедшего.

Ранее в Берлине в ДТП с трамваем пострадали 20 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

