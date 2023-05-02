США строго накажут россиянина Черкасова в случае экстрадиции
Гражданина России Сергея Черкасова ждет суровое наказание, если американские власти добьются его экстрадиции от Бразилии, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представитель администрации Соединенных Штатов.
Когда «зарубежные противники отправляют агентов под прикрытием в Соединенные Штаты», их находят и привлекают к ответственности по всей строгости закона, заявил он.
Ранее американские власти обвинили россиянина в деятельности в качестве агента РФ и визовом, банковском, электронном мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru