США сорвали участие РФ в заседании комитета ООН по информации
Вашингтон сорвал участие делегации России в заседании комитета ООН по информации, сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
По его словам, глава делегации Мария Захарова получила визу только 3 мая. У остальных двух экспертов виз нет. По словам Полянского, запросы на визы были поданы заблаговременно.
Отмечается, что Москва считает это недопустимым и призывает Секретариат ООН не допускать подобное в дальнейшем.
Ранее Полянский заявил, что Россия приняла решение не участвовать в заседании членов Совета Безопасности ООН с комитетом ЕС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 093 / сут.
Умерли
376 тыс.+129 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+6 664 / сут.
- США сорвали участие РФ в заседании комитета ООН по информации
- Кириенко: парада Победы и «Бессмертного полка» в ДНР и ЛНР будет
- Белый дом: Байден с уважением бы отнесся к решению папы Римского встретиться с Путиным
- Парады Победы пройдут в 28 российских городах
- КНР проводит «стресс-тестирование» на случай введения санкций
- Эминем будет включен в Зал славы рок-н-ролла
- Макрон: Франция поддержала включение Индии в число постоянных членов СБ ООН
- Экс-президент Бразилии предложил создать новое международное управление
- США предоставят Швеции гарантии безопасности на период рассмотрения заявки в НАТО
- Госдеп: США ответят на провокации со стороны КНДР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru