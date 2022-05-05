США сорвали участие РФ в заседании комитета ООН по информации

Вашингтон сорвал участие делегации России в заседании комитета ООН по информации, сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

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По его словам, глава делегации Мария Захарова получила визу только 3 мая. У остальных двух экспертов виз нет. По словам Полянского, запросы на визы были поданы заблаговременно.

Отмечается, что Москва считает это недопустимым и призывает Секретариат ООН не допускать подобное в дальнейшем.

Ранее Полянский заявил, что Россия приняла решение не участвовать в заседании членов Совета Безопасности ООН с комитетом ЕС.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ООН
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