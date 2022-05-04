Полянский: Россия не примет участия во встрече членов СБ ООН с комитетом ЕС

Полянский объяснил такое решение «явно враждебной и русофобской политикой ЕС».

По словам первого зампостпреда РФ, Евросоюз не только не помогает разрешить украинский кризис, но и способствует его разжиганию, так как активно поставляет оружие украинской стороне.

Ранее стало известно, что Совбез ООН 5 мая проведет встречу по украинской ситуации. Сообщается, что председателем выступят Соединенные Штаты.