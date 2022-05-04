Полянский: Россия не примет участия во встрече членов СБ ООН с комитетом ЕС

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия приняла решение не участвовать в заседании членов Совета Безопасности ООН с комитетом ЕС. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Совет безопасности ООН проведет заседание по Украине 5 мая

Полянский объяснил такое решение «явно враждебной и русофобской политикой ЕС».

По словам первого зампостпреда РФ, Евросоюз не только не помогает разрешить украинский кризис, но и способствует его разжиганию, так как активно поставляет оружие украинской стороне.

Ранее стало известно, что Совбез ООН 5 мая проведет встречу по украинской ситуации. Сообщается, что председателем выступят Соединенные Штаты.

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ТЕГИ:ЕвросоюзСовбез ООН
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