Экономист: юань заменит доллар и станет мировой валютой

По его словам, это произойдет только через десять лет, так как никто не будет специально оспаривать первенство доллара. Эксперт указал, что, как правило, мировая валюта меняется естественным путем, когда ослабевает экономика страны, выпускающей ее.

Отказ от евро и доллара как мировых резервных валют, подорожание нефти и газа, перенос крупнейших фондовых площадок и финансовой активности в Азию возможны в 2023 году, считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

