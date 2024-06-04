США собираются ввести санкции против Грузии за закон об иноагентах
4 июня 202400:17
Американские власти собираются в срочном порядке ввести визовые санкции против Грузии, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.
По его словам, это связано с принятием закона иноагентах. «Без колебаний будем их вводить», – заявил дипломат.
Отмечается, что пока Вашингтон не объявил о предстоящих ограничениях.
Тем временем, ЕС не намерен вводить санкции против Грузии из-за закона об иноагентах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru