США собираются ввести санкции против Грузии за закон об иноагентах

По его словам, это связано с принятием закона иноагентах. «Без колебаний будем их вводить», – заявил дипломат.

Отмечается, что пока Вашингтон не объявил о предстоящих ограничениях.

Тем временем, ЕС не намерен вводить санкции против Грузии из-за закона об иноагентах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

