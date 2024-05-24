СМИ: ЕС не намерен вводить санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

По его словам, в отличие от американский властей, которые говорят «о наказательных мерах», Брюссель пытается объяснить Тбилиси, что закон противоречит членству в ЕС.

«Грузия хочет вступить в ЕС, и в то же время делают принимают закон... Они думают, что могут сделать и то, и другое. Наш ответ: нет», - заключил он.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что американские власти начнут введение визовых ограничений в отношении Грузии на фоне принятого закона об иноагентах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

