СМИ: ЕС не намерен вводить санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

Евросоюз не планирует вводить санкции против Грузии из-за закона об иноагентах. Как сообщает ТАСС, об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС.

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По его словам, в отличие от американский властей, которые говорят «о наказательных мерах», Брюссель пытается объяснить Тбилиси, что закон противоречит членству в ЕС.

«Грузия хочет вступить в ЕС, и в то же время делают принимают закон... Они думают, что могут сделать и то, и другое. Наш ответ: нет», - заключил он.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что американские власти начнут введение визовых ограничений в отношении Грузии на фоне принятого закона об иноагентах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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