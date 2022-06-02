США снимают ограничения на авиасообщение с Кубой
2 июня 202202:22
Белый дом отменяет ограничения, которые были введены на авиасообщение с Кубой экс-президентом США Дональдом Трампом, заявил Минтранс.
Там отметили, что это делается по просьбе Госдепа. Ограничения вводились в 2019 и 2020 годах. Они затронули регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Напомним, в Латинской Америке воспринимают спецоперацию России на Украине иначе, чем в большинстве стран Запада. Куба, Венесуэла и Никарагуа полностью поддерживают действия Москвы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru