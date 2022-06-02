США снимают ограничения на авиасообщение с Кубой

Там отметили, что это делается по просьбе Госдепа. Ограничения вводились в 2019 и 2020 годах. Они затронули регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.

Напомним, в Латинской Америке воспринимают спецоперацию России на Украине иначе, чем в большинстве стран Запада. Куба, Венесуэла и Никарагуа полностью поддерживают действия Москвы.

