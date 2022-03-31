РФ ведет переговоры с Кубой о возможности использования карт «Мир»
Россия ведет переговоры с Кубой о возможности использования карт платёжной системы «Мир» в стране. Об этом сообщил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев, передает ТАСС.
По его словам, работа ведется по тем направлениям, куда продолжают выезжать россияне.
Комлев добавил, что в настоящее время карта доступна для использования в десяти странах: Армения, Беларусь, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия, Абхазия. По его словам, при помощи карт «Мир» в ряди этих стран совершились крупные покупки, в том числе автомобиль и недвижимость.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru