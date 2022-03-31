РФ ведет переговоры с Кубой о возможности использования карт «Мир»

Россия ведет переговоры с Кубой о возможности использования карт платёжной системы «Мир» в стране. Об этом сообщил глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев, передает ТАСС.

По его словам, работа ведется по тем направлениям, куда продолжают выезжать россияне.

Комлев добавил, что в настоящее время карта доступна для использования в десяти странах: Армения, Беларусь, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия, Абхазия. По его словам, при помощи карт «Мир» в ряди этих стран совершились крупные покупки, в том числе автомобиль и недвижимость.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:Платежные Системы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры