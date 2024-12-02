Хуситы сообщили о ракетной атаке на эсминец США

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало американский эсминец и три судна снабжения армии США, сообщает РИА Новости.

США нанесли удары по передовым складам оружия хуситов в Йемене

Для этого применялись ракеты и беспилотники. Атака произошла в Аденском заливе и Аравийском море.

Известно, что было использовано 16 баллистических и крылатых ракет.

Ранее Хуситы заявили об атаке на авианосец США и эсминцы в Красном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
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