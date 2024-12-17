Хуситы заявили, что атаковали военную цель в Тель-Авиве
17 декабря 202401:01
В Йемене хуситы заявили, что предприняли атаку на военную цель в Тель-Авиве, сообщает РИА Новости.
Для этого была использована гиперзвуковая ракета «Палестина-2». Отмечаемся, что «операции не прекратятся до прекращения военных действий в секторе Газа и снятия с него блокады».
Ранее хуситы сообщили о ракетной атаке на эсминец США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru