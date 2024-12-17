Хуситы заявили, что атаковали военную цель в Тель-Авиве

В Йемене хуситы заявили, что предприняли атаку на военную цель в Тель-Авиве, сообщает РИА Новости.

США нанесли удары по передовым складам оружия хуситов в Йемене

Для этого была использована гиперзвуковая ракета «Палестина-2». Отмечаемся, что «операции не прекратятся до прекращения военных действий в секторе Газа и снятия с него блокады».

Ранее хуситы сообщили о ракетной атаке на эсминец США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
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