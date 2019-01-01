США решили переименовать Киев

Ранее Украину назвали наиболее вероятным местом начала вооруженного конфликта России и США. По мнению почетного профессора Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберта Легвольда, военное столкновение Москвы и Вашингтона может произойти на территории одной из европейских, скорее всего, постсоветских стран.

Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков объяснил в эфире НСН, зачем понадобился такой прогноз.

