США решили переименовать Киев
Написание украинской столицы в международной базе изменят с Kiev на Kyiv. К такому решению пришел Совет США по географическим названиям, сообщает RT.
Автором инициативы выступил посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый, отмечает РИА ФАН.
Изменения внесут в международную базу уже 17 июня, говорится в сообщении украинской дипмиссии в Вашингтоне в Facebook.
Как пишет Ura.ru, украинские дипломаты назвали решение о переименовании Киева в международной базе «чрезвычайно важным».
Ранее Украину назвали наиболее вероятным местом начала вооруженного конфликта России и США. По мнению почетного профессора Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберта Легвольда, военное столкновение Москвы и Вашингтона может произойти на территории одной из европейских, скорее всего, постсоветских стран.
Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков объяснил в эфире НСН, зачем понадобился такой прогноз.
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