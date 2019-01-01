Эксперт рассказал о роли Украины в конфликте России и США
Американист объяснил в эфире НСН, к чему стремится Вашингтон на Украине.
Украина – наиболее вероятное место начала вооруженного конфликта России и США. По мнению почетного профессора Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберта Легвольда, военное столкновение Москвы и Вашингтона может произойти на территории одной из европейских, скорее всего, постсоветских стран.
Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков объяснил в эфире НСН, зачем понадобился такой прогноз. «Есть такой политический троллинг, который называется «лакмусовый тест». Определенные люди, которые так или иначе связаны с Колумбийским университетом (этот университет в США известен как «приписное заведение», то есть имеющее непосредственное отношение к ЦРУ, и львиная доля выпускников и сотрудников Колумбийского университета связана с ЦРУ и Госдепартаментом), находятся в сетевой структуре, которая формирует общественное мнение. В недрах Пентагона уже последние три месяца звучит информация, что Соединенные Штаты могут поучаствовать в прокси-войне за Донбасс и Крым. Понятное дело, что вопрос Крыма закрыт, вряд ли кто решится ввести эскадру, чтобы принять участие в войне за Крым. А вот что касается Донбасса, я полагаю, что американцы будут пытаться создавать очаги напряженности, тем более, что к власти на Украине пришел крайне неопытный президент. В США понимают, что он не будет самостоятельной фигурой, а будет искать покровительства, которое бы обеспечила Америка как глобальная крыша. Это позволит США полностью перейти на режим ручного управления на Украине», - сказал он.
Однако вероятность прямого столкновения России и США эксперт считает небольшой. «Что делать России, если какие-нибудь ракеты упадут на территории Ростовской области? Ядерные державы могут воевать только в режиме прокси-войны, как это показали конфликты во Вьетнаме, Корее, Афганистане, когда на плацдарме чужого государства проходили столкновения других мегадержав. И думаю, что сейчас не ядерные, а обычные, конвенциональные, конфликты, вообще, возможны. Соединенные Штаты будут выстраивать свои базы на территории Украины, привлекать достаточно большое количество военных советников, будут подписывать контракты на продажу оружия. Напомню, три года назад Киев получил лицензию на закупку практически всех видов вооружений. Зеленский не сможет остановить боевые столкновения, наоборот, ему будет крайне выгодно их возобновить, но уже при полном контроле Пентагона и Госдепа. Такие столкновения будут носить провокационный характер, очаговый характер. Я не верю, что это будет полномасштабное военное вторжение. И эта новость вбрасывается исключительно для того, чтобы показать Украине определенную поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки – «Идите вперед! У вас есть надежный тыл, мы вас точно защитим». Но Америка никогда ни за кого не воюет просто так. А та цена, которую Украине придется заплатить, будет очень-очень большая. Это будет полная утрата суверенитета», - заключил он.
Напомним, в конце мая американский Конгресс оценил противодействие России в 280 млн долларов. Эти деньги должны пойти на укрепление демократии на постсоветском пространстве.
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