Эксперт рассказал о роли Украины в конфликте России и США

Украина – наиболее вероятное место начала вооруженного конфликта России и США. По мнению почетного профессора Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберта Легвольда, военное столкновение Москвы и Вашингтона может произойти на территории одной из европейских, скорее всего, постсоветских стран.

Профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков объяснил в эфире НСН, зачем понадобился такой прогноз. «Есть такой политический троллинг, который называется «лакмусовый тест». Определенные люди, которые так или иначе связаны с Колумбийским университетом (этот университет в США известен как «приписное заведение», то есть имеющее непосредственное отношение к ЦРУ, и львиная доля выпускников и сотрудников Колумбийского университета связана с ЦРУ и Госдепартаментом), находятся в сетевой структуре, которая формирует общественное мнение. В недрах Пентагона уже последние три месяца звучит информация, что Соединенные Штаты могут поучаствовать в прокси-войне за Донбасс и Крым. Понятное дело, что вопрос Крыма закрыт, вряд ли кто решится ввести эскадру, чтобы принять участие в войне за Крым. А вот что касается Донбасса, я полагаю, что американцы будут пытаться создавать очаги напряженности, тем более, что к власти на Украине пришел крайне неопытный президент. В США понимают, что он не будет самостоятельной фигурой, а будет искать покровительства, которое бы обеспечила Америка как глобальная крыша. Это позволит США полностью перейти на режим ручного управления на Украине», - сказал он.