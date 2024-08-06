США: Решение сбивать ракеты над Украиной должны принимать в НАТО

В обсуждении возможности перехвата ракет России над Украиной должны участвовать все члены Североатлантического альянса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Госдепа Мэттью Миллера.

Шольц отклонил просьбу Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной

По его словам, Вашингтон не может принять соответствующее решение самостоятельно.

Ранее в НАТО отвергли предложение Польши сбивать ракеты над Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетыСпецоперацияУкраинаСШАНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры