США: Решение сбивать ракеты над Украиной должны принимать в НАТО
6 августа 202405:01
В обсуждении возможности перехвата ракет России над Украиной должны участвовать все члены Североатлантического альянса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Госдепа Мэттью Миллера.
По его словам, Вашингтон не может принять соответствующее решение самостоятельно.
Ранее в НАТО отвергли предложение Польши сбивать ракеты над Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru