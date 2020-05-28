Россия предоставила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса
Россия предложила Всемирной организации здравоохранения 8 вакцин от новой коронавирусной инфекции, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. Она заявила об этом на онлайн-собрании совета Российской академии наук «Науки о жизни». Как подчеркнула Вуйнович, вклад России в этом плане очень большой, передаёт РИА Новости.
В общей сложности в ВОЗ на сегодня зарегистрировано из разных стран 124 вакцины-кандидата. Из них 10 находятся на стадии клинических испытаний, остальные — пока в доклиническом периоде разработки.
Ранее в ВОЗ уже заявляли, что без вакцины окончательно приглушить пандемию нового коронавируса будет нереально. Российские учёные сумели расшифровать полный геном вируса в марте, это должно ускорить разработку вакцины. Клинические испытания отечественных разработок должны стартовать 1 июня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru