Россия предоставила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса

Россия предложила Всемирной организации здравоохранения 8 вакцин от новой коронавирусной инфекции, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. Она заявила об этом на онлайн-собрании совета Российской академии наук «Науки о жизни». Как подчеркнула Вуйнович, вклад России в этом плане очень большой, передаёт РИА Новости.

В общей сложности в ВОЗ на сегодня зарегистрировано из разных стран 124 вакцины-кандидата. Из них 10 находятся на стадии клинических испытаний, остальные — пока в доклиническом периоде разработки.

Ранее в ВОЗ уже заявляли, что без вакцины окончательно приглушить пандемию нового коронавируса будет нереально. Российские учёные сумели расшифровать полный геном вируса в марте, это должно ускорить разработку вакцины. Клинические испытания отечественных разработок должны стартовать 1 июня.

