США расскажут о «российском сценарии для обвинения Украины»

США в ближайшее время расскажут о «сценарии», который якобы приготовила Москва, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана.

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«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова», – сказал он. Отмечается, что ограничительные меры – «лишь часть» санкций, которые будут направлены против России «в случае потенциального вторжения на Украину».

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что США пытаются оказать давление на Россию санкциями на фоне переговоров о безопасности в Европе. По мнению дипломата, Соединенные Штаты запустили через прессу миф о «неминуемом вторжении» России на Украину, и теперь преодолевают собственные фобии.

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