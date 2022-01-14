США расскажут о «российском сценарии для обвинения Украины»

«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова», – сказал он. Отмечается, что ограничительные меры – «лишь часть» санкций, которые будут направлены против России «в случае потенциального вторжения на Украину».

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что США пытаются оказать давление на Россию санкциями на фоне переговоров о безопасности в Европе. По мнению дипломата, Соединенные Штаты запустили через прессу миф о «неминуемом вторжении» России на Украину, и теперь преодолевают собственные фобии.

