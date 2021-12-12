Я предупредил. Байден пригрозил Путину отправить войска в Европу в случае нападения РФ на Украину

По словам Байдена, он «абсолютно ясно дал понять Владимиру Путину» о разрушительных экономических последствиях этого шага для России.

Кроме того, американский лидер предупредил российского коллегу об отправке военных на восточно-европейский фланг НАТО – в Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию, пишет Газета.ru.

Ранее писатель Вадим Панов прокомментировал НСН заявление президента Владимира Путина о том, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе, и вопрос, собирается ли Москва нападать на Киев - провокационный.

«Все последние опросы, рассказы, статьи, которыми переполнено информационное поле, о якобы готовящимся нападении, это часть одной большой провокации. Вопрос только в том, закончится ли она чем-нибудь? А самое печальное, что ответ на этот вопрос заключается в том, что однажды обязательно закончится. Потому что после совершенного семь лет назад переворота на Украине формируется ярко выраженное антироссийское государство», - сказал писатель



