Я предупредил. Байден пригрозил Путину отправить войска в Европу в случае нападения РФ на Украину
По заявлению главы Белого дома Джо Байдена, он предупредил президента России Владимира Путина об отправке военных США в Европу, если Россия решит напасть на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение на сайте администрации президента Соединенных Штатов.
По словам Байдена, он «абсолютно ясно дал понять Владимиру Путину» о разрушительных экономических последствиях этого шага для России.
Кроме того, американский лидер предупредил российского коллегу об отправке военных на восточно-европейский фланг НАТО – в Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию, пишет Газета.ru.
Ранее писатель Вадим Панов прокомментировал НСН заявление президента Владимира Путина о том, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе защищать свою безопасность в среднесрочной и отдаленной перспективе, и вопрос, собирается ли Москва нападать на Киев - провокационный.
«Все последние опросы, рассказы, статьи, которыми переполнено информационное поле, о якобы готовящимся нападении, это часть одной большой провокации. Вопрос только в том, закончится ли она чем-нибудь? А самое печальное, что ответ на этот вопрос заключается в том, что однажды обязательно закончится. Потому что после совершенного семь лет назад переворота на Украине формируется ярко выраженное антироссийское государство», - сказал писатель
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