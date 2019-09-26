США расширили санкции против России из-за Сирии

26 сентября 201919:01

Минфин США сообщил о введении санкции в отношении одной организации, пяти судов и трёх физических лиц из России. Как отмечает ТАСС, они связаны с нарушением ограничений в отношении Сирии и «поставкой топлива российским вооружённым силам».

Ограничительные меры введены в отношении компании Maritime Assistance, которая, по утверждению США, является «подставной фирмой» «Совфрахта», троих её сотрудников, а также судов «Язь», «Сиг, «Судак», «Пассат» и ОТ-2077.

К слову, замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин назвал санкции США против трех граждан РФ, которые работают на компанию «Совфрахт», абсолютно неприемлемыми.

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Между тем, ранее НСН писала, что в Евросоюзе разошлись мнения по поводу политики блока по отношению к России, пишет обозреватель Financial Times. С одной стороны, страны ЕС хотят помешать союзу России с Китаем, но при этом не все готовы разморозить отношения с Москвой.

Так, в сентябре этого года посол ЕС в Москве Маркус Эдерер выразил набирающее популярность мнение о том, что отношения блока с президентом Владимиром Путиным должны быть «выведены из глубокой заморозки, в которую они погрузились после аннексии Россией Крыма в 2014 году».

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ФОТО: pixabay.com
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