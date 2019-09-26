Соловьев предложил ввести санкции против Украины

Телеведущий Владимир Соловьев заявил о необходимости введения санкций против Украины. Как пишет РБК, соответствующее предложение он опубликовал в своем канале в Telegram.

По словам телеведущего, санкции должны стать ответом на речь Зеленского на Генассамблее ООН, а также на его разговор с Трампом, стенограмма которого была опубликована ранее.