Соловьев предложил ввести санкции против Украины
Телеведущий Владимир Соловьев заявил о необходимости введения санкций против Украины. Как пишет РБК, соответствующее предложение он опубликовал в своем канале в Telegram.
По словам телеведущего, санкции должны стать ответом на речь Зеленского на Генассамблее ООН, а также на его разговор с Трампом, стенограмма которого была опубликована ранее.
В ходе своего выступления в Нью-Йорке Зеленский заявил, что "Россия ведет войну в центре Европы", имея в виду Донбасс. Соловьев, комментируя это высказывание украинского лидера, отметил, что если бы это соответствовало действительности, Украина бы ввела военное положение и объявила войну России.
Ранее экс-секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов назвал причину, по которой Украина не объявляет войну России.
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