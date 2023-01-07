США выделят Украине пакет военной помощи на $3 млрд

США выделят Украине $3 млрд помощи Украине, а также направят $682 млн европейским странам. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

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Всего Вашингтон направит партнерам военную помощь на сумму более $3,75 млрд.

«Эта помощь включает выделение 2,85 миллиарда из запасов министерства обороны и 225 миллионов в качестве иностранного военного финансирования для построения долгосрочных возможностей и поддержки модернизации украинской армии. Также она включает 682 миллиона долларов в качестве иностранной военной помощи для европейских партнеров и союзников для восполнения запасов военного оборудования после передачи его Украине», — приводит РИА Новости заявление Блинкена.

Глава Госдепа добавил, что США «будут с Украиной столько, сколько потребуется».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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