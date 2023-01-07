США выделят Украине пакет военной помощи на $3 млрд
США выделят Украине $3 млрд помощи Украине, а также направят $682 млн европейским странам. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
Всего Вашингтон направит партнерам военную помощь на сумму более $3,75 млрд.
«Эта помощь включает выделение 2,85 миллиарда из запасов министерства обороны и 225 миллионов в качестве иностранного военного финансирования для построения долгосрочных возможностей и поддержки модернизации украинской армии. Также она включает 682 миллиона долларов в качестве иностранной военной помощи для европейских партнеров и союзников для восполнения запасов военного оборудования после передачи его Украине», — приводит РИА Новости заявление Блинкена.
Глава Госдепа добавил, что США «будут с Украиной столько, сколько потребуется».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 439 / сут.
Умерли
394 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 685 / сут.
- США раскрыли подробности нового пакета военной помощи Украине
- В Белоруссии заявили, что совместные с РФ войска имеют только оборонительные цели
- В Сети предложили не помогать Украине после отказа Зеленского от перемирия
- США выделят Украине пакет военной помощи на $3 млрд
- СМИ: Албанец в Косове обстрелял отмечающих Рождественский сочельник сербов
- Reuters: хакеры получили адреса электронной почты 235 млн пользователей Twitter
- Пожарная сигнализация сработала в одном из корпусов МИД России
- Зеленский выразил надежду на скорые переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
- Соцфонд РФ одобрил выплаты на 80 тысяч детей в возрасте до 17 лет
- Bloomberg: Россия, ОАЭ и Турция договорились реабилитировать президента Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru