США выделят Украине пакет военной помощи на $3 млрд

Всего Вашингтон направит партнерам военную помощь на сумму более $3,75 млрд.

«Эта помощь включает выделение 2,85 миллиарда из запасов министерства обороны и 225 миллионов в качестве иностранного военного финансирования для построения долгосрочных возможностей и поддержки модернизации украинской армии. Также она включает 682 миллиона долларов в качестве иностранной военной помощи для европейских партнеров и союзников для восполнения запасов военного оборудования после передачи его Украине», — приводит РИА Новости заявление Блинкена.

Глава Госдепа добавил, что США «будут с Украиной столько, сколько потребуется».

