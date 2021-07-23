США раскритиковали власти Китая за отказ от поиска источника COVID-19

Отказ Китая от плана Всемирной организации здравоохранения, предусматривающего второй этап изучения происхождения коронавируса в КНР, в США расценивают как опасный и безответственный поступок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя Белого дома Дженнифер Псаки.

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«Их позиция безответственна и откровенно опасна... Сейчас не время уклоняться», — сказала она.

На предложение ВОЗ замглавы Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что оно содержит «формулировки, которые не уважают науку». В итоге Пекин выразил несогласие с планом организации.

Большинство экспертов склоняются к версии о естественном происхождении COVID-19, однако их оппоненты указывают на его несоответствие законам природы, а также на позицию Китая, сотрудничество с которым в ВОЗ называли «решающим».

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ФОТО: pixabay.com
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