США раскритиковали власти Китая за отказ от поиска источника COVID-19
Отказ Китая от плана Всемирной организации здравоохранения, предусматривающего второй этап изучения происхождения коронавируса в КНР, в США расценивают как опасный и безответственный поступок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя Белого дома Дженнифер Псаки.
«Их позиция безответственна и откровенно опасна... Сейчас не время уклоняться», — сказала она.
На предложение ВОЗ замглавы Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что оно содержит «формулировки, которые не уважают науку». В итоге Пекин выразил несогласие с планом организации.
Большинство экспертов склоняются к версии о естественном происхождении COVID-19, однако их оппоненты указывают на его несоответствие законам природы, а также на позицию Китая, сотрудничество с которым в ВОЗ называли «решающим».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+24 471 / сут.
Умерли
152 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 660 / сут.
- Минздрав предупредил переболевших коронавирусом о тромбозе
- Украина намерена продолжить борьбу против «Северного потока - 2»
- США раскритиковали власти Китая за отказ от поиска источника COVID-19
- Получать госуслуги можно будет через сайты банков
- МОК запретил ЕС пронести свой флаг на открытии Олимпиады
- «Шереметьево» возобновляет работу международного терминала С
- В Чечне от коронавируса привили более 90 процентов взрослого населения
- Байден: США продолжат давление на Кубу
- Директор ЦРУ заявил, что поседел во время службы послом США в Москве
- Миллер не исключил увеличение объёмов транзита газа через Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru