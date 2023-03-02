США пытаются расширить масштабы военных учений для сдерживания Китая

Так она прокомментировала политику Вашингтона в области сдерживания влияния Китая. По ее словам, с этой целью проводятся двусторонние и многосторонние военные учения.

Карлин в качестве примера привела маневры Super Garuda Shield, в которых изначально принимали участие только США и Индонезия, а в 2022 году были уже задействованы военнослужащие из 14 стран, среди которых Канада, Японии, Австралии и другие.

Ранее в Пекине заявили, что США в последние годы активно занимались «односторонним торговым запугиванием», применяя двойные стандарты и нарушая производственно-сбытовые цепочки.

