США пытаются расширить масштабы военных учений для сдерживания Китая

Власти Соединенных Штатов для сдерживания Пекина стремятся увеличить масштабы своих военных учений в Индо-Тихоокеанском регионе, привлекая к ним все больше государств, сообщила помощник главы Министерства обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.

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Так она прокомментировала политику Вашингтона в области сдерживания влияния Китая. По ее словам, с этой целью проводятся двусторонние и многосторонние военные учения.

Карлин в качестве примера привела маневры Super Garuda Shield, в которых изначально принимали участие только США и Индонезия, а в 2022 году были уже задействованы военнослужащие из 14 стран, среди которых Канада, Японии, Австралии и другие.

Ранее в Пекине заявили, что США в последние годы активно занимались «односторонним торговым запугиванием», применяя двойные стандарты и нарушая производственно-сбытовые цепочки.

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ТЕГИ:Военные УченияКитайСША
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