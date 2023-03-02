США пытаются расширить масштабы военных учений для сдерживания Китая
Власти Соединенных Штатов для сдерживания Пекина стремятся увеличить масштабы своих военных учений в Индо-Тихоокеанском регионе, привлекая к ним все больше государств, сообщила помощник главы Министерства обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.
Так она прокомментировала политику Вашингтона в области сдерживания влияния Китая. По ее словам, с этой целью проводятся двусторонние и многосторонние военные учения.
Карлин в качестве примера привела маневры Super Garuda Shield, в которых изначально принимали участие только США и Индонезия, а в 2022 году были уже задействованы военнослужащие из 14 стран, среди которых Канада, Японии, Австралии и другие.
Ранее в Пекине заявили, что США в последние годы активно занимались «односторонним торговым запугиванием», применяя двойные стандарты и нарушая производственно-сбытовые цепочки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+13 438 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+16 557 / сут.
- СМИ: США ищут поддержку союзников для введения санкций против Китая
- В Конгрессе заявили о нежелании американцев умирать за Украину
- США пытаются расширить масштабы военных учений для сдерживания Китая
- В Иванове в результате пожара в доме погибли два человека
- В Магнитогорске наледь упала на годовалого мальчика
- Си Цзиньпин призвал политически урегулировать конфликт на Украине
- «Роскосмос»: расширена программа перекрестных полетов на МКС
- Американский военный: США готовят атаку под ложным флагом для войны с Россией
- Кадыров рассказал о зарождении новой России
- Разведка США отвергла связь России с «гаванским синдромом»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru